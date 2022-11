UFFICIALE: USA Femminile, Ashlyn Harris annuncia il ritiro dal calcio. Ha vinto due Mondiali

Nella notte europea si è ammainata una bandiera del calcio femminile negli USA. La portiere Ashlyn Harris, classe ‘85 in forza al NJ/NY Gotham, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. E lo ha fatto in un contesto che probabilmente non poteva essere migliore come il primo “Inaugural Ball” organizzato dall’Associazione delle Giocatrici della Uswnt per celebrare passato e presente di una Nazionale che ha cambiato con i suoi trionfi e le sue battaglie il volto del calcio femminile.

Harris si ritira dopo quasi 20 anni di militanza con la Nazionale USA con cui ha vinto due Mondiali (Canada 2015 e Francia 2019) oltre a due CONCACAF Women’s Championship (2014 e 2018).

After a decorated career for club and country, @Ashlyn_Harris has announced her retirement from professional soccer.

2x @FIFAWWC champion, fantastic competitor and an amazing teammate. Thank you, Ash and here’s to the next chapter! ❤️🇺🇸⚽️

— U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) November 15, 2022