UWCL, Juve praticamente fuori. Barcellona avanti 2-0 al 45°

La Juventus Women era chiamata a una difficile rimonta in Spagna contro il Barcellona (all’andata le catalane vinsero 2-0 al Moccagatta di Alessandria), una rimonta che dopo i primi 45 minuti appare ancora più impossibile con la squadra di Rita Guarino che per il secondo anno di fila si appresta a salutare la Champions League femminile. Dopo un buon inizio, con Sara Gama pericolosa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infatti la Juventus è affondata sotto i colpi delle avversarie che al 32° passavano in vantaggio grazie a un colpo di testa di Alexia Putellas, che stacca sola fra Sembrant e Pedersen, su cross di Marta Torrejon dalla sinistra. Sette minuti dopo invece è Van der Gragt (già in gol contro Giuliani ai Mondiali in Olanda-Italia) a incornare su corner il pallone e spedirlo in fondo al sacco nonostante il tentativo di rinvio, non riuscito, di Cristiana Girelli (a cui sarà quasi certamente assegnato l’autogol).