Vigilia Women's Champions League. La Juve si allena a Vinovo per la sfida al Lione

E' chiamata a una prestazione maiuscola la Juventus Women, che dovrà centrare la qualificazione agli Ottavi di finale della Women's Champions League: ad attendere le bianconere di Rita Guarino , ci saranno le francesi del Lione, che la scorsa settimana si sono imposte all' "Allianz Stadium" di Torino per 2-3, grazie alla rete di Saki Kumagai all'88'. Oggi l'allenamento a Vinovo.

Juve femminile