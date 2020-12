Women's Euro '22, una buona Italia tiene testa alla Danimarca: 0-0 al 45°

Gara subito vivace in avvio con l’Italia che fa grande densità in mezzo al capo grazie alla linea a cinque di centrocampo a cui spesso si aggiunge Giugliano. La prima occasione capita sulla testa di Giacinti che da pochi passi prova a schiacciare senza però dare la forza necessaria per preoccupare Christiansen. Sul capovolgimento di fronte la Danimarca mostra subito la propria pericolosità trovando il gol con Troelsgaard che però viene annullato per la posizione in fuorigioco influente di Madsen. La gara piano piano si fa più tattica con tanta battaglia in mezzo al campo e poche occasioni da un lato e dall’altro con le padrone di casa che fanno qualcosa in più, ma non impegnano in maniera severa Giuliani.

SI ACCENDE LA SFIDA - Al 22° altra occasione per il vantaggio biancorosso con Snerle che si inserisce su filtrante di Harder e supera Giuliani in uscita, Bonansea per rinviare quasi rischia l’autogol con una svirgolata, ma riesce a rimediare allontanando il pallone in un secondo tentativo quando è quasi al di là della linea di porta. L’Italia risponde attorno alla mezz’ora prima con una bella accelerazione di Giacinti che serve in mezzo Caruso, ma la centrocampista cicca la conclusione dal limite, e poi con Giugliano che non inquadra la porta dalla distanza. Al 35° Bonansea lancia Giacinti a tu per tu col portiere avversario, ma il guardalinee alza la bandierina ravvisando, un giusto, fuorigioco dell’attaccante rossonera. Nel finale ci prova ancora la Danimarca che però raccoglie solo qualche angolo. Si va così al riposo sullo 0-0.