Ancora intrigo Icardi, dalla Spagna a Torino. Juve pronta per De Ligt, Inter prova a stringere per Lukaku. Roma scatenata, altro colpo Lazio

© foto di Federico De Luca

Basta poco per infiammare il mercato. Non bastavano i grandi nomi su cui stanno lavorando le grandi del nostro campionato. E' bastato un incrocio ad Ibiza per far infiammare nuovamente l'intrigo Icardi Juventus. La Juventus continua a marcare il territorio (non sarebbe certo il primo contatto fra le parti...) e continua a corteggiare Icardi, attraverso Wanda Nara. L'attrazione non è un segreto. Ma in questo momento non ci sarebbe però lo spazio per la Juventus per andare a chiudere l'operazione. L'Inter non ha avuto segnali in questo senso ma soprattutto i bianconeri sono concentrati sull'affare De Ligt, sulle cessioni (Cancelo su tutte) e soprattutto in avanti la rosa della Juventus ha addirittura problemi di sovrabbondanza: CR7, Kean, Mandzukic e Higuain. Aggiungerne uno non sarebbe la miglior strategia. Ma questo non impedisce di lavorarci. Anche perché allo stesso tempo la Juventus cerca di fronteggiare anche le iniziative altrui, come per esempio quella potenziale del Napoli. Altro club che di Icardi ha sempre avuto grande stima ma che finora non è mai stato convincente fino in fondo per il giocatore. Le cose, naturalmente, possono cambiare. Di sicuro non è un'operazione che si sblocca in poche ore o in pochi giorni.

Dicevamo di De Ligt: pronta la prima offerta all'Ajax per il difensore. 55 mln + 10 di bonus, nelle prossime ore verrà formalizzata. L'offerta è più bassa rispetto a quella presentata dal PSG, ma è un normale gioco delle parti, soprattutto essendo consapevoli dell'accordo con il ragazzo. Ora inizierà ufficialmente la trattativa. Mentre intanto sarà il Gigi Buffon day.

La questione Icardi naturalmente interessa più che da vicino l'Inter. Se i nerazzurri pensavano di poter andare all'assalto di Lukaku con i soldi dell'argentino devono rivedere i propri piani e cercare di modificarli. C'è stato un nuovo incontro con il manager del belga e si sta cercando di trovare la strategia giusta: magari un prestito (biennale?) con obbligo di riscatto che consentirebbe un margine di manovra maggiore all'Inter per l'acquisizione dell'attaccante voluto da Conte. Ora bisogna muovere i primi passi ufficiali con il Manchester per capire la reazione a questo tipo (eventuale) di proposta.

Fase di standby anche per l'affare Barella: anche se qui il tempo gioca a favore dell'Inter. Il ragazzo è in vacanza e per un nuovo incontro con il Cagliari si aspetterà che torni Giulini (fuori Milano per impegni lavorativi).

Molto attiva in queste ore anche la Roma. Pronta una missione a Siviglia per sbloccare definitivamente la vicenda Pau Lopez con il Betis. Offerta da 18 milioni di euro più la restituzione del 50% della futura rivendita di Sanabria, Bartra sarà trattato successivamente. Nuovi contatti con l'Atalanta per Mancini (22+3 l'offerta giallorossa) mentre è stato interlocutorio l'incontro con la Fiorentina per Veretout. La Fiorentina valuta il giocatore circa 25 mln di euro e ascolta offerte solo cash, visto che le contropartite tecniche per abbassare la cifra iniziale sono molto onerose (per questioni di ingaggio) per il club viola. Di offerte concrete non sono arrivate: l'unica più concreta è arrivata da Lione. Mentre invece, sul fronte uscite, è ripresa la trattativa di El Shaarawy con lo Shanghai Shenhua. Il giocatore he deciso di accettare l'offerta cinese: ora tocca ai due club trovare un accordo. La Roma chiede 18 mln, lo Shanghai è per ora fermo a 10+2.

Il Milan continua a valutare soprattutto profili per il difensore centrale e per il centrocampista centrale. Ma nel frattempo ha preso il portiere danese 2002 Andreas Jungdal del Vejle. Era già stato in prova a febbraio, ha convinto tutti e ora farà parte della squadra rossonera.

La Lazio ha annunciato l'arrivo di Bobby Adekanye (99) che arriva dal Liverpool U23 e ha virtualmente concluso un'altra operazione. E' infatti fatta per l'arrivo di Vavro dal Copenhagen. Incontro più che positivo con l'agente, migliorata anche l'offerta ai danesi: da 9+1 a 10milioni più 1.5 di bonus.

La Samp - che sta valutando anche la cessione della società, per cui c'è stata un'ulteriore accelerazione dovuta al fatto che Ferrero sta seriamente pensando a rilevare il Palermo - ha ceduto Andersen al Lione per 25 milioni di euro. Su Vitor Hugo della Fiorentina c'è il Leganes. All'Atalanta è venuta in mente l'idea Radu della Lazio. Il Cagliari ha preso Mattiello dall'Atalanta.

Su Kouamé del Genoa ora c'è un forte interesse da parte del Torino. Il Genoa ha fatto fare le visite mediche a Barreca. Il Sasuolo ha offerto all'Empoli per Caputo 7 milioni e mezzo più cartellini di Bandinelli, Gliozzi (a titolo definitivo) e Frattesi (in prestito). Alla Spal piace Di Francesco del Bologna e nel frattempo lavora su Pajac. E a proposito di Spal: il Verona potrebbe spuntarla per D'Alessandro, in giornata incontro con l'agente. Verona che sta cercando di prendere anche Bocchetti: intesa di massima con il giocatore, da capire come liberarsi dallo Spartak (buonuscita compresa). E ha chiuso con il Genoa per Gunter.

Scatenato anche il Lecce: in arrivo Lapadula per l'attacco (prestito con diritto di riscatto), ha ufficializzato Gabriel (due anni più opzione) e ha bloccato Lo Faso, che arriverà dopo il fallimento del Palermo.