Ibrahimovic al Milan e Piatek al Genoa con Kean tra Roma e Bologna. Ecco il possibile giro delle punte a gennaio. Fiorentina-Chiesa prove di rinnovo ma sul talento viola è tornata l’Inter. Berge per il Napoli

Ibrahimovic al Milan e Piatek magari al Genoa fino al termine della stagione. Per ora è solo uno scenario ma che va tenuto in considerazione perché nel mercato niente è scontato e soprattutto impossibile. Andiamo con ordine. Il Milan è sceso in campo per Ibrahimovic. L’incontro di mercoledì con Raiola ha posto i presupposti per l’inizio di una trattativa che non è affatto semplice. Serve un contratto di 18 mesi e questo lo si era capito da tempo. Il Milan è disposto a fare un’operazione del genere ma al momento la vera partita è sull’ingaggio. La sensazione è che alla fine la volontà possa superare tutti gli ostacoli. Per arrivare ad un accordo è necessario però uno sforzo reciproco. La situazione è in evoluzione e presto potrebbero esserci novità. Se Ibra finisse al Milan, per Piatek ci sarebbero ancora meno spazi. E allora ecco che l’ipotesi di un possibile ritorno al Genoa fino alla fine del campionato non è da escludere. Tenendo presente che i rossoblù hanno bisogno di un attaccante dopo l’infortunio di Kouamé. Anche in questo caso è una pista da monitorare con attenzione. Intanto si profila un ritorno di Kean in Italia. Dopo essere stato ceduto dalla Juventus per quasi 30 milioni di euro all’Everton, l’attaccante dell’Under 21 azzurra non sta vivendo un grande momento. Gli estimatori non mancano, soprattutto in serie A dove la Roma è sicuramente la squadra che sta facendo più pressing. È necessario capire se il club inglese intenderà prendere in considerazione l’ipotesi di un prestito. Una punta centrale la sta cercando anche il Bologna e se alla fine Ibrahimovic scegliesse di andare al Milan, i rossoblù a quel punto potrebbero virare con decisione proprio su Kean. Anche l’Inter è in movimento. I nerazzurri continuano a lavorare su De Paul ma anche in prospettiva futura. Per giugno le piste da seguire sono Tonali, Milinkovic Savic ma anche Chiesa. Presto tra il talento viola e la società ci sarà un incontro per parlare del rinnovo del contratto e quindi del futuro. La Fiorentina presenterà la sua proposta poi dipenderà anche dalla volontà del giocatore. L’Inter è molto Interessata e se ci dovessero essere i margini per una trattativa si farebbe trovare pronta. Il Napoli intanto è sempre molto attivo su Berge, ovviamente un’operazione in chiave prossima estate. Il centrocampista norvegese è il prescelto. Il nodo resta la valutazione visto che il club belga continua a chiedere 20 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2021.