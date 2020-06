Il Barcellona pronto a offrire 10 milioni a stagione a Lautaro, ma per averlo deve pagare la clausola. Nainggolan può restare all’Inter. Il Napoli su Malen e Osimhen

vedi letture

Continua il forcing del Barcellona per convincere l’Inter a cedere Lautaro Martinez. Il club blaugrana sta cercando di far vacillare la resistenza nerazzurra, ma a ora non si registrano passi avanti nella trattativa. L’unica certezza è che il Barcellona ha pronto un contratto di 5 anni per l’attaccante argentino, a 10 milioni di euro a stagione. Per il resto le contropartite finora inserite non hanno minimamente cambiato la posizione dell’Inter che vuole i 111 milioni della clausola rescissoria. Lautaro resta in attesa ma non farà nessuna pressione per lasciare Milano dove si trova bene. L’Inter intanto continua a lavorare su Cavani. Il Matador però non basta, serve anche un’altra punta centrale nel caso Martinez dovesse andare via. Qui l’Inter sta sondando varie piste. Sfumato Werner, non convincono invece fino in fondo le ipotesi Lacazette e Aubameyang. Intanto prende sempre più corpo la possibilità che Nainggolan resti in nerazzurro dopo il prestito a Cagliari. L’intenzione di Conte sarebbe quella di dargli una nuova chance. Da valutare il futuro di Vecino, che ha mercato in Premier League. Il Tottenham continua ad essere interessato. Il Napoli è sempre a caccia di un attaccante per sostituire Milik. Il club azzurro è in pressing su Osimhen e Malen. Per quanto riguarda il primo il Napoli sta cercando di capire come muoversi. La valutazione fatta dal Lille è molto alta, il prezzo è intorno ai 50 milioni di euro ma con la società francese i rapporti sono buoni e quindi il dialogo è aperto. Per abbassare la richiesta il Napoli potrebbe inserire nell’operazione Ounas. Per Malen il Psv chiede sui 60 milioni di euro. Da monitorare sempre Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo però vuole almeno 30 milioni di euro. Immobile era uno degli altri obiettivi, ma per la Lazio non è sul mercato e anzi rinnoverà fino al 2025. Per il centrocampo, vista la probabile partenza di Allan, Giuntoli è alla ricerca della soluzione migliore. Tra i giocatori monitorati c’è anche Nandez del Cagliari. Qui però la strada è tutta in salita. Un altro profilo è quello di Kessié ma molto dipenderà anche dalla richiesta del Milan.