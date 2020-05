Juventus, accelerata per Tonali. Douglas Costa in partenza. Ibra e Donnarumma giorni decisivi per il futuro. La Fiorentina pensa ancora a Paquetá. Immobile e la Lazio insieme fino al 2025

Il mercato comincia a muovere i primi passi. La Juventus sta pianificando i suoi piani per la prossima stagione. Le novità principali potrebbero essere in attacco dove i candidati alla partenza sono Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Il club bianconero non sembra però intenzionato a fare un investimento su un altro esterno offensivo ma vorrebbe concentrare i suoi sforzi sulla prima punta. E qui l’obiettivo numero uno resta Icardi. C’è una scadenza importante che è il 31 maggio, entro la quale il Paris Saint Germain potrà riscattare Maurito a 70 milioni di euro. Se questo accadrà la Juventus proverà poi a iniziare una trattativa con il club parigino. Se dovesse andare via anche Higuain, i bianconeri potrebbero puntare su un giovane di prospettiva. Intanto la Juventus è sempre in pole position per Tonali. Sarà fondamentale anche la volontà del giocatore, ma l’operazione è molto avviata. Anche l’Inter non sta a guardare ed è molto attenta a tute le occasioni che il mercato potrebbe offrire. Su Lautaro il Barcellona ha fatto capire di poter arrivare ad un’offerta di 80 milioni di euro inserendo anche Semedo ma al momento è una proposta che non soddisfa i nerazzurri. Possibile che il club catalano nei prossimi giorni torni all’assalto modificando la sua offerta. Anche il Milan sta pensando alle prossime mosse. Il nodo centrale è Zlatan Ibrahimovic. Se verrà trovato un accordo i rossoneri andranno a caccia di una seconda punta, altrimenti dovranno cercare un altro centravanti. A breve si comincerà a parlare più concretamente del suo futuro. Il Milan sta anche lavorando al rinnovo di Donnarumma. Il rischio è di perdere Gigio a parametro zero e per questo è in programma un contatto tra Gazidis e il suo procuratore Mino Raiola per verificate se esistono margini per continuare insieme magari anche con un mini allungamento di contratto. Donnarumma è legato ai colori rossoneri e questo potrebbe essere un aiuto in più. Sempre più probabile invece la partenza di Paquetâ. Il fantasista brasiliano a gennaio è stato vicino alla Fiorentina, che però è fortemente interessata e potrebbe tornare alla carica in estate. Infine la Lazio. È ormai vicino l’accordo per il rinnovo di Ciro Immobile. Per lui è pronto un nuovo contratto fino al 2025.