Juventus, per il rinnovo di Dybala c’è ancora da lavorare. A centrocampo piace Kanté. Per Milik l’unica contropartita che il Napoli valuta è Bernardeschi. Il Milan insiste per Jovic

La Juventus continua a lavorare al rinnovo di Paulo Dybala. Le parti non sono ancora vicine ma c’è la volontà di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Il club bianconero punta a blindare la Joya fino al 2025 con uno stipendio da 10 milioni di euro. La trattativa va avanti, con Paratici che spera presto di poter arrivare alla fumata bianca. Per quanto riguarda Pjanic, il Barcellona vorrebbe provare a chiudere la trattativa entro la fine del mese ma perché questa operazione possa andare in porto serve che ci sia lo scambio con Arthur. Il brasiliano non ha ancora aperto alla cessione anche se ha ormai capito che il club catalano non punterà per il futuro su di lui. Ecco perché presto magari le cose potrebbero cambiare. La Juventus aspetta solo un segnale per concretizzare l’affare. Rimanendo a centrocampo, un altro giocatore seguito con attenzione è Kanté, che Sarri ha avuto l’anno scorso al Chelsea. Pista difficile visto che sulle sue tracce ci sono Real Madrid e Paris Saint-Germain. In attacco la Juventus continua a valutare varie ipotesi. Per Milik la richiesta resta sempre molto alta ma se i bianconeri decidessero di aprire all’inserimento di Bernardeschi qualche spiraglio ci potrebbe anche essere. Questa è l’unica contropartita tecnica che il club azzurro potrebbe prendere in considerazione. Al momento è solo un’idea ma non da sottovalutare. Il Milan, dopo aver preso per la difesa il classe 2000 Kalulu, sta cercando di trovare altre soluzioni interessanti in ogni reparto. I rossoneri sono alla ricerca di una soluzione per arrivare a Luka Jovic. Il progetto sarebbe quello di proporre al Real Madrid un prestito biennale con diritto di riscatto. Per Theo Hernandez si sta scatenando una vera e propria asta internazionale. Il Psg sarebbe pronto anche a una grande offerta ma il Milan non ha alcuna intenzione di di venderlo. Il Napoli, sistemato il rinnovo di Mertens fino al 2022 con opzione per l’anno successivo, ha già l’ok di Callejon per prolungare il contratto fino al termine della stagione. Molto difficile che poi l’avventura dello spagnolo possa proseguire ancora con la maglia azzurra. Intanto è ormai abbastanza chiaro che il Napoli stia cercando una sistemazione per Lozano. L’esterno messicano è in uscita ma al momento l’unica ipotesi percorribile è quella che porta all’Everton. Ancelotti lo vorrebbe di nuovo con sé ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo.