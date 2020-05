Juventus, per Pjanic c’è il Barcellona (nello scambio con Arthur) ma occhio anche a Paris e Chelsea. Douglas Costa per arrivare a Pogba. Il Napoli pronto ad accelerare per Azmoun

Un mercato in cui gli scambi potrebbero diventare la formula più diffusa. Tanti club importanti hanno cominciato a impostare proprio così le loro trattative. La Juventus sta valutando varie opzioni. A centrocampo la partenza di Pjanic può diventare un’ipotesi molto concreta. Ed è per questo che con il Barcellona sono stati avviati i contatti per Arthur. Il brasiliano vorrebbe rimanere in blaugrana ma la trattativa potrebbe decollare, visto che il Barcellona è fortemente interessato al bosniaco nel mirino anche di Paris Saint Germain e Chelsea. In casa bianconera si preannunciano molte novità proprio in questo reparto. Anche Khedira e Matuidi sono in uscita. L’obiettivo è rinnovare e proprio per questo la Juventus sta lavorando per portare Tonali in bianconero. Ma non è l’unica pista visto che anche Pogba resta un nome da tenere in considerazione. Il problema è la valutazione ma è evidente che la sua avventura a Manchester è ormai vicina a concludersi. Per impostare una trattativa serve che lo United accetti una contropartita tecnica, magari Douglas Costa. In più ci sarebbe anche la questione ingaggio. Per tornare alla Juventus Pogba dovrebbe accettare un ingaggio inferiore.

Anche l’Inter è in movimento. Il pressing del Barcellona per Lautaro è sempre più forte e la sensazione è che alla fine potrebbe portare risultati concreti. L’Inter, nel caso, vuole monetizzare al massimo per puntare poi sulla sua prima scelta ovvero Timo Werner e per questo sta aspettando il rilancio della società catalana. Attenzione però anche a Cavani. Il Barcellona è pronto a inserire Vidal e Semedo per convincere definitivamente il club nerazzurro a chiudere l’operazione. A quel punto l’esterno potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio con io Manchester City per il ritorno di Cancelo. Il progetto è creare due corsie esterne di altissimo livello, con lui a destra e magari Marcos Alonso a sinistra. Il Napoli intanto si sta guardando intorno. Con Milik in partenza (l’ipotesi rinnovo è sempre più lontana) i riflettori si sono decisamente accesi su Azmoun. Lo Zenit chiede 30 milioni di euro, il club azzurro non è intenzionato a spingersi oltre 20.