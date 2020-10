Milan, arriva Dalot dal Manchester United. Inter, Nainggolan a Cagliari, tentativo in extremis per Marcos Alonso. Napoli, a centrocampo ecco Bakayoko. Ore decisive per il futuro di Milk, c’è anche la Fiorentina

Il Milan ha trovato un nuovo esterno difensivo per la fascia destra. Maldini e Massara hanno infatti chiuso l’operazione Diogo Dalot con il Manchester United. Il gioiellino portoghese oggi stesso sarà già in Italia per le visite mediche. La formula è quella del prestito secco. Continua anche la ricerca al difensore centrale. Il Milan ha offerto 15 milioni di euro per Tomiyasu, ricevendo la risposta negativa del Bologna. A oggi c’è molta distanza e per questo i rossoneri stanno valutando eventuali alternative. Obiettivo uscite invece per l’Inter, che in questi ultimi tre giorni di mercato deve definire alcune situazioni. Nainggolan alla fine andrà a Cagliari. Più difficile capire cosa accadrà con Joao Mario, Vecino e Asamoah. Con Dalbert in Ligue 1 al Rennes, l’Inter ora proverà a fare un tentativo per Marcos Alonso, che andrebbe così a completare una fascia sinistra di altissimo livello insieme a Young e Perisic. Per Eriksen c’è stato un sondaggio del Borussia Dortmund. Il danese è un giocatore di primissima fascia e l’Inter in questo momento non ha alcuna intenzione di privarsene. Anche il Napoli è in movimento. In arrivo c’è Bakayoko. La trattativa con il Chelsea è ai dettagli. L’affare sarà sulla base di un prestito secco, con il club inglese che contribuirà a pagare una parte dell’ingaggio. Il Napoli sta lavorando forte anche sul fronte partenze. Cristiano Giuntoli deve definire la cessione di Milik. Nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Fiorentina. Il Napoli sta definendo altre situazioni. Il reparto offensivo è quello in cui ci saranno più movimenti. Su Ounas c’è stato il sorpasso del Verona sul Cagliari, che era in pressing da tempo. Sull’attaccante azzurro c’è anche il Torino. Il Napoli lo farà partire in prestito oneroso con dirittp di riscatto. E ai saluti c’è anche Llorente. L’attaccante spagnolo ha avuto molte offerte in questi ultimi giorni, l’Elche sembra il club più convinto. Anche Younes è a un passo dall’addio. Per lui c’è un futuro in Bundesliga. Con l’Eintracht di Francoforte c’è l’intesa per un prestito biennale con diritto di riscatto. Hysaj, nonostante le avances dello Spartak Mosca, resterà. Ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, per cui finito il mercato le parti valuteranno se ci sono i margini per un rinnovo.