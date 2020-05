Milan per il centrocampo Florentino e Szoboszlai sono gli obiettivi principali. In attacco Jovic ipotesi concreta. Napoli su Boga ma il Sassuolo fa muro. Everton in pressing su Allan

In attesa di riprendere la stagione con la semifinale di Coppa Italia, il Milan guarda al futuro. Tante le partenze in casa rossonera. A centrocampo Biglia e Bonaventura andranno via a scadenza. Nell’ottica di un rinnovamento anche generazionale i nomi da monitorare con attenzione sono quelli di Florentino Luis e Dominik Szoboszlai. Il centrocampista portoghese piace molto e soprattutto se ci sarà l’uscita di Paquetá può diventare una pista molto concreta. Il Benfica che prima sembrava intenzionato solo a una soluzione a titolo definitivo è disposto a trattare sulla base del prestito con un diritto di riscatto molto alto. È chiaro che ancora c’è da lavorare ma la sensazione è che l’operazione possa andare in porto. I riflettori sono puntati anche su Szoboszlai, che è un vero e proprio jolly. In mezzo al campo può giocare in più ruoli. Il Salisburgo chiede 30 milioni ma il Milan spera di poter abbassare la richiesta. In attacco uno degli obiettivi è Jovic ma la trattativa con il Real Madrid non è certo semplice.

Il Napoli è sempre molto attivo. Una delle piste calde porta a Boga. Il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto e questo dà ancora più forza al Sassuolo, che lo vuole tenere almeno per un altro anno. Il club inglese però a fronte di questo sta cercando di trovare un accordo per inserire una percentuale sulla futura rivendita. Per far vacillare il club emiliano servirebbe un’offerta fuori mercato e al momento il Napoli non sembra intenzionato a spingersi oltre certe cifre. Anche sul fronte delle cessioni qualcosa comincia a muoversi. I due giocatori che potrebbero partire (ma solo di fronte a proposte economiche adeguate) sono Allan e Koulibaly. Il centrocampista brasiliano un anno e mezzo fa è stato vicinissimo al Paris Saint Germain ora la destinazione più probabile è l’Everton di Ancelotti. In entrata attenzione anche a Veretout, un giocatore che viene sempre seguito con attenzione. Per Koulibaly invece la situazione è chiara da tempo. Il Napoli lo valuta sui 100 milioni ma oggi è molto difficile riuscire a portare a casa una cifra del genere. Per lui possibile un futuro in Premier League. In corsa c’è sempre il Manchester United ma ultimamente si sono aggiunti anche il Liverpool e il Tottenham. È evidente che in caso di addio il Napoli dovrebbe prendere un altro centrale. Kumbulla è considerato un profilo interessante ma su di lui l’Inter è in netto vantaggio.