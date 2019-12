© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone nuove in chiave Napoli dal Belgio sul fronte Dries Mertens. Il Mattino oggi in edicola spiega che l'attaccante non sarà oggi in Campania per la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno. Il giocatore sembra aver recuperato della botta subita in Russia e vorrebbe giocare domani contro Cipro. Oggi la decisione col ct Roberto Martinez.