© foto di Imago/Image Sport

Eden Hazard ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, soffermandosi anche sui suoi primi mesi al Real Madrid: "Dopo aver giocato 3-4 mesi al fianco di Benzema posso dirlo, è il miglior attaccante del mondo. Ma oltre che essere un grande attaccante fa anche migliorare chi gli ruota attorno. Il mio rendimento? Tutto si può migliorare, ma da un mese a questa parte tutto va molto bene. Vinciamo le partite e stiamo crescendo come squadra e questo rende le cose più semplici anche per me".

Quindi, il talento del Real Madrid si è pronunciato anche sul momento del suo Belgio in vista di Euro2020: "Se vogliamo crescere dobbiamo sviluppare armi diverse sul campo. Secondo me siamo fra le squadre favorite insieme a Francia, Inghilterra, Spagna e Italia. Rispetto al Mondiale di Russia siamo cresciuti come mentalità".