Belgio, Vertonghen: "L'Italia è forte, ma non le faccio i complimenti perché mi ha fatto arrabbiare"

Jan Vertonghen, difensore del Belgio, dopo la sconfitta contro l'Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nostra Nazionale riportate da Sporza: "Sul gol di Barella abbiamo sbagliato, non bisogna tenere palla negli ultimi sedici metri. L'Italia ha una buona squadra, basta leggere le statistiche. Ma non voglio far loro troppi complimenti, mi hanno fatto troppo arrabbiare".