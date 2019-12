© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud è uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter e negli ultimi giorni se ne sta parlando tanto anche al di fuori dell'Italia. Didier Deschamps, nel corso di un'intervista a L'Equipe, ha ricevuto una domanda anche sul possibile passaggio dell'attaccante francese in nerazzurro: "Negli ultimi mesi la sua situazine al Chelsea non è cambiata, per cui sarebbe meglio per Olivier andare in un club in cui può collezionare più minuti in campo. Se non giocherà al Chelsea, l'idea è quella di andare a giocare altrove. Ma la decisione è sua. Non conosco cosa pensa, anche se ci siamo visti non molto tempo fa. Sa che la nazionale passa da ciò che farà con il club, sta a lui decidere".