Foden biondo come Gascoigne: "Chiamatemi Stockport Gazza! Spero di mettere un po' di lui"

Nuovo look per Phil Foden, che si è presentato quest’oggi in conferenza dal ritiro della nazionale inglese con una capigliatura biondo platino che ai cronisti d’Oltremanica, con ammissione annessa del calciatore, ha riportato immediatamente alla memoria Paul Gascoigne. Ecco quanto ha dichiarato: “Stamani mi sono svegliato e ho letto un sacco di paragoni… Da Gazza (soprannome di Gascoigne, ndr) a Eminem! Era una mia idea e la gente ci ha subito visto altro, ma in molti mi hanno detto che gli piace, quindi bene. Di Gazza ho visto gli highlights alla tv, era un giocatore incredibile. So cosa ha fatto per il nostro paese, non sarebbe male se riuscissi a portare in campo un po’ di lui. Non mi dispiacerebbe se mi chiamassero ‘Stockport Gazza’! (Gazza di Stockport, sua città natale)”.