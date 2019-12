© foto di www.imagephotoagency.it

Due impegni di livello per preparare il prossimo Europeo. Come riporta Sky Sport, l'Italia a marzo affronterà in amichevole prima l'Inghilterra a Wembley e poi la Germania in uno stadio tedesco ancora da definire. Due test importanti per trovare il giusto equilibrio in vista della manifestazione itinerante in programma la prossima estate.