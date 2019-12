Titolare nella vittoria del Portogallo conquistata per 2-0 contro il Lussemburgo, Pizzi ha criticato le condizioni del campo: "Non dovrebbe essere permesso di giocare su un tipo di campo come questo a questo livello, ma era quello che avevamo. La nostra mentalità è stata molto positiva, ci siamo resi conto che sarebbe stato un match complicato, ci siamo qualificati e ora dobbiamo pensare a ciò che sta arrivando”, ha detto il centrocampista del Benfica in zona mista.