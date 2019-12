Terza contro quarta del Gruppo I (con Belgio e Russia), entrambe escluse dai posti che varranno Euro2020. Cipro e Scozia scenderanno in campo tra meno di un'ora nel match valevole per la fase a gironi di qualificazione al prossimo Europeo. Nessun 'italiano' in campo, né da un lato né dall'altro. L'unico calciatore che gioca in Italia è Kastanos, che figura tra le riserve di Cipro.

CIPRO (5-3-2): Pardo; Demetriou, Karo, Merkis, Kousoulos, Ioannou; Costi, Papoulis, Kyriakou; Efrem, Sotiriou

SCOZIA (4-3-3): Marshall; Palmer, Gallagher, McKenna, Taylor; McGinn, McGrefor, Jack; Forrest, Naismith, Christie