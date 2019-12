© foto di Giovanni Padovani

San Marino e Kazakistan non aspirano di certo a strappare un pass per i prossimi Europei, ma hanno l'obiettivo di fare bene in queste ultime partite dei gironi di qualificazione. San Marino è a zero punti, Kazakistan invece na ha conquistati sette e con un successo raggiungerebbe Cipro al quarto posto. Di seguito le formazioni ufficiali.



SAN MARINO (5-3-2): Benedettini; M. Battistini, Brolli, D. Simoncini, Palazzi, Grandoni; E. Golinucci, Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Nepogodov; Marochkin, Maliy, Shomko; Vorogovskiy, Kuat, Tagybergen, Suyumbayev; Zainutdinov, Islamkhan, Schetkin