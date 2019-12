La Svezia ha battuto la Romania per 2-0 nel corso delle qualificazioni all'Europeo ed ha staccato il pass per giocare la competizione itinerante. Una vittoria che però è stata macchiata da un episodio di razzismo che ha colpito l'attaccante della Real Sociedad e della Nazionale svedese Alexander Isak. Il giocatore, subentrato al 77', dopo pochi minuti si è rivolto all'arbitro italiano Daniele Orsato chiedendo la sospensione della gara a causa di alcuni cori ricevuti da parte dei tifosi rumeni. Il direttore di gara ha interrotto la partita per circa 90 secondi, giusto il tempo di usare gli altoparlanti per dare il classico annuncio. Questo è il terzo episodio che coinvolge il pubblico rumeno nel corso delle qualificazioni a Euro 2020 e visti i precedenti potrebbe portare anche a una penalizzazione in termini di punteggio.