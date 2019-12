© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il suo debutto con la Spagna contro Malta, il portiere della Roma Pau Lopez ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TeleDeporte: "Ringrazio il ct Moreno per l'opportunità, sono molto felice. Competo con due portieri di altissimo livello e provo a sfruttare tutte le opportunità che mi si presentano. Venire in nazionale per me è un premio. Ho avuto pochi problemi con Malta, non sono dovuto quasi mai intervenire".