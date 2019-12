© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Svizzera pianifica la sua avventura a Euro 2020. La Federazione calcistica elvetica, per la permanenza in Italia dove i rossocrociati affronteranno gli azzurri di Roberto Mancini, è possibile il ritiro a Roma, precisamente a Trigoria, come riport RSI. Fatto decisamente curioso, considerato che il ct è l'ex laziale Vladimir Petkovic. Da escludere Formello, infatti, a causa dei rapporti difficili col presidente biancoceleste Claudio Lotito.