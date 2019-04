Pagato 500 mila euro, rapidamente valutato tramite clausola rescissoria 40 milioni euro, che sono diventati 63 attraverso il rinnovo della scorsa estate. Samu Chukwueze è stato uno dei grandissimi protagonisti del turno infrasettimanale in Spagna, con gol che ha lanciato il Villarreal ad una impresa, purtroppo solo sfiorata, contro il Barcellona. Un 4-2 all'89' che si è trasformato in un beffardo 4-4 finale per il Sottomarino giallo, il quale però si può godere un nuovo gioiello costruito in casa che rischia però di rimanere davvero poco in gialloblù: dopo aver fatto impazzire la difesa del Barcellona, sono infatti tanti i club che hanno segnato il suo nome sul taccuino, intenzionati a far diventare molto concreto il numero di una ipotetica plusvalenza di cui sopra.