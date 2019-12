© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a parlare Jonathan Barnett, l'agente di Gareth Bale, che ha dichiarato ai microfoni della BBC: "Non ha mai chiesto di lasciare il Real. Ha un contratto e finché si sentirà amato nel club, resterà. È felice? Di sicuro non è euforico, ma fin quando vestirà quella maglia, darà il 100%. Vuole vincere Liga, Champions e tutto il resto, il suo umore non influisce sulle prestazioni. Quando è al top è uno dei migliori giocatori al mondo e i numeri dimostrano che il Real ha più possibilità di vincere quando è al 100%".