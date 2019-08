Ajax, salta la cessione di Dolberg all'Hoffenheim: ora è vicino al Nizza

Kasper Dolberg era ad un passo dall'Hoffenheim, prima che le laute richieste d'ingaggio bloccassero la trattativa. E ora quale futuro per l'attaccante dell'Ajax? Secondo gli olandesi di Voetbal International, adesso in pole position ci sarebbe il Nizza, che avrebbe già mosso dei passi importantissimi, portando l'affare i dettagli. La formula dovrebbe essere quella del trasferimento a titolo definitivo e non - come si pensava - del prestito.