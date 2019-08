Ajax, Tadic e Ziyech scontenti del nuovo staff: "Perso il cervello tattico"

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Voetbalprimeur, la perdita di Alfred Schreuder, assistente di Erik ten Hag, e oggi tecnico dell'Hoffenheim. non è stata presa bene allo spogliatoio dell'Ajax. Il vice-allenatore dei lancieri, rivela una fonte vicina alla squadra, era il "cervello tattico" e il suo addio ha scontentato in particolar modo Ziyech e Tadic, che con Schreuder avevano già lavorato al Twente. "Ten Hag parla molto, ma non ha un piano tattico. Se qualcosa va storto non è in grado di aggiustarlo" rivela la fonte, non citata dal sito ma ritenuta affidabile.