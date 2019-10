Ajax, ten Hag: "Sconfitta immeritata, il pari sarebbe stato più giusto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sconfitta che fa male quella dell'Ajax contro il Chelsea, capace di vincere alla Johan Cruiff Arena grazie alla rete di Batshuayi nei minuti finali. Un risultato che non compromette la marcia dei Lancieri verso la fase ad eliminazione diretta, ma che lascia l'amaro in bocca al tecnico, Erik ten Hag, convinto che la sua squadra meritasse qualcosa in più: "Penso che abbiamo giocato bene, il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio; purtroppo questo è il calcio e la Champions League non ammette errori. Siamo stati organizzati, abbiamo giocato davvero da squadra e abbiamo fatto pressione sul Chelsea, impedendo loro di giocare la propria partita. Alla fine, però, non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo" ha dichiarato al canale ufficiale del club. A pesare sul risultato anche il gol annullato a Promes nel primo tempo per un fuorigioco millimetrico, ma l'allenatore dell'Ajax preferisce non parlarne: "Le partite si decidono nei dettagli, ma alla fine è l'arbitro che prende la decisione finale; noi dobbiamo accettare la sconfitta, resettare e pensare a domenica. Adesso aspetteremo gli altri risultati, viviamo di partita in partita e speriamo di vendicarci tra due settimane a Stamford Bridge" ha concluso.