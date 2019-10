Alavés, Garitano: "Con l'Atlético un pareggio meritato"

© foto di J.M.Colomo

L'Alavés riesce ad uscire imbattuto dal duro scontro con l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone: al Mendizorroza finisce 1-1 con la squadra di Asier Garitano capace per lunghi tratti di giocarsela alla pari con i più quotati avversari. Un pari che fa morale e che l'allenatore dei padroni di casa accoglie con favore: "Nella prima parte, pur senza occasioni, l'Atlético non è riuscito a tenerci testa mentre nella ripresa abbiamo faticato un po' anche a causa della stanchezza. In cinque minuti avrebbero potuto condannarci, ma il pari è buono e meritato" sono state le sue parole riportate da Europa Press. Il tecnico dell'Alavés, poi, si è soffermato anche sui singoli a partire dall'eurogol di Lucas: "Per lui e per la squadra è fondamentale che continui a segnare, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. Joselu? Alcuni giocatori, come lui, sono importanti per noi perché fanno un gran lavoro. Se giocano così possiamo competere con ogni squadra" ha concluso.