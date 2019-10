Alisson: "Neymar al Barça? Può diventare il numero uno ovunque vada"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni del Mundo Deportivo, il portiere brasiliano Alisson ha parlato del connazionale Neymar: "Neymar torna al Barcellona? E' un giocatore di alto livello e sarebbe essenziale in qualsiasi squadra del mondo. Se tornerà a Barcellona o no, non è un mio problema, ma gli auguro buona fortuna e che giochi con la sua solita gioia ed energia, ovunque vada. Penso che possa diventare il numero al mondo in qualsiasi squadra".