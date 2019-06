Amburgo, dopo 55 anni il famoso orologio verrà smantellato

Un orologio storico, ma che verrà smantellato a breve. Ad Amburgo inizieranno i lavori per togliere il segnatempo che dal 1963 scandiva la permanenza del club in Bundesliga. Anni, mesi, giorni, ore e soprattutto secondi, ad indicare un primato unico in Germania, visto che l'Amburgo non era mai retrocesso. Dopo il passaggio in 2.Bundesliga, l'orologio si era fermato a 54 anni, 261 giorni, 00 ore, 36 minuti e 02 secondi.