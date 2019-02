© foto di Imago/Image Sport

In questo inizio di stagione, Aubameyang è stato spesso schierato come ala da Unai Emery ma l'attaccante del Gabon sul suo ruolo ha detto: "Il mio ruolo preferito è giocare attaccante centrale. Mi piace anche giocare sulla fascia, ma penso che la mia miglior posizione sia quella centrale. Mi piace giocare con due davanti, è bello perché puoi fare qualche combinazione con gli altri attaccanti. Se l'allenatore ha bisogno di me sulla destra o sulla sinistra, non importa, vado e combatto per la squadra, non è un problema".