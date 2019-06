© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Arsenal, né Bayern Monaco, per Yannick Carrasco. L'attaccante belga, accostato a un ritorno in Europa nel prossimo mercato, ha infatti annunciato di voler rimanere al Dalian Yifang: "Per motivi indipendenti dalla mia volontà, non sono potuto arrivare in tempo per aiutare la mia squadra finora. La mia volontà di vincere con il Dalian è intatta, auguro alla mia squadra le migliori fortune e sarò lì per aiutare il mio club e il mio presidente vincere il prossimo campionato".