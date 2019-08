© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Debutto indimenticabile per Dani Ceballos che nella prima gara giocata all'Emirates Stadium con l'Arsenal è stato grande protagonista della vittoria per 2-1 sul Burnley, conquistando subito l'amore dei tifosi: "Quando hai una grande partita e puoi aiutare la squadra a ottenere la vittoria, ti senti soddisfatto nel sapere che stai tornando a casa con calma e con il lavoro svolto. La verità è che per me è stato uno dei giorni più speciali della mia vita. Penso che iniziare in casa con una vittoria e con questa passione mostrata alla fine della partita dai tifosi, sarà difficile per me dimenticare questo giorno".