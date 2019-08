© foto di J.M.Colomo

Coutinho può tornare in Premier League, ma non indosserà la maglia del Liverpool. Stando dalle indiscrezioni riportate da L’Equipe, il giocatore brasiliano del Barcellona è vicino all’Arsenal. La trattativa è a buon punto e le parti hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto. Le prossime ore saranno decisive per definire l’operazione: ricordiamo che il mercato inglese in entrata chiuderà l’8 agosto.