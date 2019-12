© foto di Federico De Luca

Se Freddie Ljungberg ha riportato alla memoria dei tifosi dell'Arsenal un passato vincente al momento della sua nomina quale tecnico ad interim dei Gunners dopo l'esonero di Unai Emery, quello Patrick Vieira potrebbe avere un effetto molto simile. Quello dell'ex centrocampista francese è infatti l'ultimo nome emerso dalla stampa, nel caso specifico Nice Matin, per la panchina del club londinese. Vieira (43) nella sua carriera da tecnico ha già allenato i New York City FC in MLS prima di approdare in Ligue 1 dove attualmente allena in Nizza.