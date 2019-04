© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Denis Suarez, finora, non ha rappresentato un grande affare per l'Arsenal. Arrivato a gennaio in prestito dal Barcellona, lo spagnolo ha giocato appena sei volte tra Premier ed Europa League per un totale di 95 minuti. I gunners hanno versato nelle casse dei catalani 3,1 milioni di euro per il trasferimento temporaneo del calciatore a Londra, cioè poco meno di 32700 euro al minuto. Negli ultimi mesi, prima di trasferirsi a Londra, Suarez era stato accostato a Milan, Roma e Napoli.