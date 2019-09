Arsenal, Emery: "Sensazioni positive, Ozil e Sokratis riposeranno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore dell'Arsenal, Unai Emery, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Europa League in programma domani sul campo dell'Eintracht Francoforte: "Stiamo giocando molte partite e voglio usare tutti i nostri giocatori, potrebbe esserci una rotazione importante proprio per questo. Siamo entusiasti di prendere ancora parte a questa competizione, domani affronteremo la semifinalista dello scorso anno e sappiamo bene che ci aspetta una partita difficile. Abbiamo però sensazioni positive. Assenti? Ozil e Sokratis riposeranno".