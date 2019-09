© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Granit Xhaka nuovo capitano dell'Arsenal: una scelta voluta dallo spogliatoio dei Gunners. Unai Emery: "È maturo, ha esperienza, giochiamo sempre sotto pressione e sotto la critica. La cosa più importante è tenere la testa alta, andare avanti grazie al suo impegno e ai suoi comportamenti. Nello spogliatoio, i giocatori hanno votato per lui. Poi ha parlato con lui, vogliamo cambiare l'opinione di lui da fuori. Vogliamo mostrare all'esterno che lavoriamo sempre per migliorare. Ogni partita, per lui, per me, per noi, per tutti è l'opportunità di dimostrare che vogliamo impegnarci al massimo".