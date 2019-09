© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante fosse stato messo pubblicamente sul mercato, alla fine Shkrodan Mustafi è però rimasto al suo posto, nella rosa dell'Arsenal. Con il contratto in scadenza nel 2021, il difensore tedesco rimarrà come rimpiazzo nella squadra allenata da Unai Emery. Secondo il The Sun, il motivo del mancato trasferimento è presto detto: al club inglese non sono arrivate offerte ufficiali per l'ex centrale della Sampdoria.