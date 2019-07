Arsenal, offerti 30 milioni al Celtic per Tierney. Scozzesi non convinti

Come abbiamo scritto nelle scorse ore, l'Arsenal è in fortissimo pressing per arrivare a Kieran Tierney, terzino sinistro scozzese di 22 anni di proprietà del Celtic dal brillante avvenire. Tanto che il club bianco-verde starebbe fortemente titubando, riferiscono da Sky Sports UK, di fronte ad un'offerta da 30 milioni circa (28 di parte fissa e due di bonus) formulata dai Gunners. Gli scozzesi non sarebbero convinti della proposta, e vorrebbero più soldi per lasciar andare il giocatore.