Arsenal, pronti 25 milioni per Hinteregger. Ma c'è anche il West Ham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsenal a caccia di rinforzi per sistemare la difesa durante il mercato invernale. Come riporta il Sun, i Gunners preparano un'offerta da 25 milioni di euro per il centrale dell'Eintracht Francoforte Martin Hinteregger. Classe 1992, il difensore austriaco in quest'avvio di stagione ha collezionato già 19 presenze con 4 gol e 1 assist. Su Hinteregger, aggiunge il tabloid, c'è però anche il West Ham.