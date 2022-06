ufficiale Hinteregger a sorpresa si ritira a 29 anni: "Chiudo con la vittoria dell'Europa League"

Martin Hinteregger si ritira dal calcio giocato. A sorpresa, questa mattina l'Eintracht Francoforte ha diramato un comunicato spiegando che il difensore austriaco, a soli 29 anni, ha deciso di ritirarsi nonostante altri due anni di contratto. E l'ha fatto, non per problemi fisici: “Lo scorso autunno ho avuto i primi pensieri sul ritiro - ha detto Hinteregger -. Mi sono trovato in una fase difficile dal punto di vista sportivo: le mie prestazioni erano altalenanti. Le vittorie non erano più così belle, ma ogni sconfitta faceva male il doppio. Il mio incremento di prestazioni in Primavera e i nostri successi congiunti in Europa League mi hanno motivato ancora di più a dire addio con un grande successo sportivo. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, la squadra di allenatori, la squadra dietro la squadra, tutti i dipendenti e la direzione sportiva per la fiducia, il supporto e il tempo fantastico che ho potuto vivere qui. Mi dispiace molto. Per dirlo ancora molto chiaramente: condanno con la massima fermezza le idee di destra, intolleranti e disumane. Chi mi conosce lo sa, prima di tutto ho bisogno di prendere una distanza e riorientare la mia vita. Sono grato che l'Eintracht mi dia l'opportunità di fare questo passo ora".