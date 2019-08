© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nacho Monreal potrebbe lasciare l'Arsenal in questi ultimi giorni di mercato, nonostante il mercato inglese sia già terminato e non ci sia più modo per i Gunners di acquisire un eventuale sostituto. Ma con l'arrivo di Tierney in rosa, il problema non si pone, data la presenza sua e di Kolasinac nel posto di terzino sinistro. E, secondo quanto riporta Onda Vasca, Monreal sarebbe vicino a firmare con i baschi della Real Sociedad. Il club di San Sebastian, si apprende, dovrebbe anche riuscire a pagare una cifra modesta, visto che il laterale ha il contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno.