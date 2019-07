Arsenal, vicino Saliba per 29 milioni. Rimarrà in prestito al Saint-Etienne

Secondo quanto riferisce RMC Sport, finalmente Saint-Etienne ed Arsenal sarebbero arrivate ad un accordo per il trasferimento a Londra del giovanissimo difensore William Saliba. Sul conto del 18enne c'era anche il Tottenham, ma alla fine sembra proprio che l'abbiano spuntata i Gunners, i quali acquisteranno il ragazzo - si apprende - per circa 29 milioni di euro, prima però di girarlo nuovamente in prestito nel Saint-Etienne, lasciandolo così al club cedente per la prossima stagione.