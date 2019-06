Arsenal-West Ham, derby londinese per Claude-Maurice

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal e il West Ham si sfideranno in un derby tutto londinese per Alexis Claude-Maurice, 21enne del Lorient. Centrocampista mancino, in Ligue 2 ha messo a segno 14 reti in 35 presenze. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il giocatore preferirebbe un trasferimento al Borussia Monchengladbach.