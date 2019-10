Atalanta, Muriel al 90': "Avanti così, stiamo vivendo una favola"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta vince 7-1 contro l'Udinese e consolida il terzo posto in classifica: una prestazione maiuscola quella della squadra di Gian Piero Gasperini con Luis Muriel, autore di una tripletta, sugli scudi. Proprio l'attaccante colombiano, ai microfoni di Sky, ha sottolineato la grande prova fornita dai nerazzurri: "Sono contento perché il mister mi ha messo nelle condizioni di fare tanti gol e perché dietro ho una squadra che gioca un calcio pazzesco. Sono felice perché dopo una prestazione così non puoi che essere contento. I miei gol alla mia ex? Ho avuto qualche problemino con i tifosi, ma all'Udinese devo tutto: è grazie a loro se sono in Italia e per loro ho solo parole di ringraziamento" ha dichiarato. Un modo speciale, quello dell'Atalanta, per dimenticare la sconfitta contro il Manchester City e ripartire di slancio: "L'Europa è diversa, quando giochi contro squadre come quella di Guardiola può capitare, ma stiamo facendo un grande campionato, con la Lazio potevamo gestire meglio e con qualche punto in più potevamo sognare qualcosa di grande. Il nostro obiettivo è continuare così, questa squadra ha un gioco speciale, ci divertiamo noi in campo e facciamo divertire sugli spalti. Vogliamo continuare a vivere questa favola e vedere dove riusciamo ad arrivare" ha concluso.