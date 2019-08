Athletic, Garitano: "Aduriz sapeva cosa doveva fare. Fatto un gran lavoro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Bilbao Gaizka Garitano ha analizzato in conferenza il successo alla prima in Liga contro il Barcellona: "Abbiamo fatto un gran lavoro, vincendo e conquistando i primi tre punti. La prestazione nel primo tempo è stata ottima, nella ripresa abbiamo pagato un po' di stanchezza. Non siamo riusciti a contenere la loro pressione offensiva. Aduriz? Sapeva molto bene quale fosse il suo compito in campo".