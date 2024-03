Ufficiale Almeria ancora a secco di vittorie, altro cambio in panchina: Mel sostituisce Garitano

Con un breve comunicato, l'Almeria ha annunciato l'ennesima rivoluzione. Gaizka Garitano non è più l'allenatore del club ultimo ne LaLiga: "UD Almería e Gaizka Garitano raggiungono un accordo che pone fine al rapporto. Il club ringrazia l'allenatore per la professionalità dimostrata durante il suo periodo da Rojiblanco e gli augura buona fortuna per il futuro". In un successivo comunicato è stato annunciato il nome del nuovo tecnico: si tratta di Pepe Mel, che ha firmato fino a giugno.

L'Almeria non ha ancora vinto nessuna delle 28 partite di campionato disputate finora. Il bilancio di Garitano è stato di 7 pareggi e 12 sconfitte in cinque mesi. Era subentrato a Vicente Moreno.